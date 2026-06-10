Ученый рассказал, почему божьих коровок нельзя брать в руки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Божьих коровок не стоит брать в руки, так как они ядовиты и в качестве защитной реакции выпускают жидкость, содержащую яд.
- Ядовитая оранжевая жидкость — гемолимфа — содержит токсичное горькое вещество кантаридин, которое может вызвать раздражение или аллергическую реакцию на нежной коже человека.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Божьих коровок не стоит брать в руки, так как они ядовиты и в качестве защитной реакции выпускают жидкость, содержащую яд, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой биологии и химии ФГБОУ ВП "Смоленский государственный университет", доктор биологических наук, профессор Михаил Гильденков.
"Божьи коровки в случае опасности выделяют через сочленения ног ядовитую оранжевую жидкость - гемолимфу – по сути, аналог крови у насекомых, она содержит токсичное горькое вещество кантаридин. Это ее защитный механизм, который помогает защищаться от птиц и других хищников. Хотя для человека яд коровок в его концентрации не особенно опасен, но, при попадании на нежную кожу может вызвать раздражение, аллергическую реакцию. При раздавливании коровка может оставить на одежде трудновыводимые пятна", - сказал Гильденков.
Биолог подчеркнул, что, даже несмотря на яркую контрастную предупреждающую окраску этих насекомых, она мало отпугивает птиц, и те не прочь пообедать божьими коровками.
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