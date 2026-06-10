В Севастополе сбили два беспилотника ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы.
- Уже сбито два БПЛА в районе Северной стороны.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Два БПЛА сбиты в Севастополе в районе Северной стороны, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
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"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито два БПЛА в районе Северной стороны", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
Губернатор призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности.
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