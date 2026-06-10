Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:08 10.06.2026
В Севастополе сбили два беспилотника ВСУ

Развожаев сообщил, что в Севастополе в районе Северной стороны сбили два дрона

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы.
  • Уже сбито два БПЛА в районе Северной стороны.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Два БПЛА сбиты в Севастополе в районе Северной стороны, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито два БПЛА в районе Северной стороны", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".

Губернатор призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала