Украинские дроны атаковали автомобиль с детьми в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Северодонецке БПЛА ВСУ атаковал гражданский автомобиль, в котором находились пожилой мужчина и двое детей, они получили серьезные ранения.
- Еще один БПЛА ударил по частному дому в поселке городского типа Донецкий городского округа Кировск, повреждены кровля и остекление, жители не пострадали.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мужчина и двое детей ранены в результате удара БПЛА ВСУ по гражданскому автомобилю в ЛНР, сообщили в правительстве республики.
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"Вражеский БПЛА атаковал гражданский автомобиль в Северодонецке. Посреди дня дрон ударил по автомобилю Renault Logan в районе автовокзала. Внутри транспортного средства находились три мирных жителя - пожилой мужчина и двое детей 2010 и 2015 года рождения. С серьезными ранениями их оперативно госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении в канале регионального правительства на платформе "Макс".
Уточняется, что еще один БПЛА ударил по частному дому в поселке городского типа Донецкий городского округа Кировск, повреждены кровля и остекление, жители не пострадали.
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