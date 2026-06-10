Украинские дроны атаковали автомобиль с детьми в ЛНР

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"Вражеский БПЛА атаковал гражданский автомобиль в Северодонецке. Посреди дня дрон ударил по автомобилю Renault Logan в районе автовокзала. Внутри транспортного средства находились три мирных жителя - пожилой мужчина и двое детей 2010 и 2015 года рождения. С серьезными ранениями их оперативно госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении в канале регионального правительства на платформе "Макс".