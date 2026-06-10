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Украинские дроны атаковали автомобиль с детьми в ЛНР - РИА Новости, 10.06.2026
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20:52 10.06.2026 (обновлено: 21:04 10.06.2026)
Украинские дроны атаковали автомобиль с детьми в ЛНР

Мужчина и двое детей ранены при ударе БПЛА ВСУ по гражданскому автомобилю в ЛНР

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Северодонецке БПЛА ВСУ атаковал гражданский автомобиль, в котором находились пожилой мужчина и двое детей, они получили серьезные ранения.
  • Еще один БПЛА ударил по частному дому в поселке городского типа Донецкий городского округа Кировск, повреждены кровля и остекление, жители не пострадали.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мужчина и двое детей ранены в результате удара БПЛА ВСУ по гражданскому автомобилю в ЛНР, сообщили в правительстве республики.
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"Вражеский БПЛА атаковал гражданский автомобиль в Северодонецке. Посреди дня дрон ударил по автомобилю Renault Logan в районе автовокзала. Внутри транспортного средства находились три мирных жителя - пожилой мужчина и двое детей 2010 и 2015 года рождения. С серьезными ранениями их оперативно госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении в канале регионального правительства на платформе "Макс".

Уточняется, что еще один БПЛА ударил по частному дому в поселке городского типа Донецкий городского округа Кировск, повреждены кровля и остекление, жители не пострадали.
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