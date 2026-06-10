В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В хуторе Красиво Борисовского округа Белгородской области два мирных жителя ранены в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль.
- Мужчина получил множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, рук и ног, женщина — осколочные ранения головы и грудной клетки.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Белгородской области результате атаки дрона ВСУ на автомобиль, сообщил оперативный штаб региона
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"В хуторе Красиво Борисовского округа в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль ранены два мирных жителя", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что мужчина получил множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, рук и ног. Также ранена женщина, она получила осколочные ранения головы и грудной клетки. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, автомобиль поврежден.
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