В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали два человека

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Белгородской области результате атаки дрона ВСУ на автомобиль, сообщил оперативный штаб региона

Уточняется, что мужчина получил множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, рук и ног. Также ранена женщина, она получила осколочные ранения головы и грудной клетки. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, автомобиль поврежден.