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В Пензенской области уничтожили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 10.06.2026
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08:12 10.06.2026 (обновлено: 09:34 10.06.2026)
В Пензенской области уничтожили еще один украинский беспилотник

Над Пензенской областью сбили еще один беспилотник в среду

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над территорией Пензенской области уничтожен вражеский беспилотник.
  • Пострадавших и повреждений нет.
САРАТОВ, 10 июн - РИА Новости. Еще один вражеский беспилотник уничтожен над территорией Пензенской области в среду, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Ранее он информировал, что в среду силы ПВО сбили БПЛА на подлете к Пензе.
"В небе над одним из районов Пензенской области силами ПВО Минобороны России уничтожен еще один вражеский беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и повреждений также не допущено. На место выехали группы экстренного реагирования", - говорится в сообщении главы региона в канале на платформе "Макс".
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