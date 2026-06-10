В Пензенской области уничтожили еще один украинский беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Пензенской области уничтожен вражеский беспилотник.
- Пострадавших и повреждений нет.
САРАТОВ, 10 июн - РИА Новости. Еще один вражеский беспилотник уничтожен над территорией Пензенской области в среду, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Ранее он информировал, что в среду силы ПВО сбили БПЛА на подлете к Пензе.
"В небе над одним из районов Пензенской области силами ПВО Минобороны России уничтожен еще один вражеский беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и повреждений также не допущено. На место выехали группы экстренного реагирования", - говорится в сообщении главы региона в канале на платформе "Макс".