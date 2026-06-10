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ВСУ атаковали Белгородскую область более 190 БПЛА за сутки - РИА Новости, 10.06.2026
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09:43 10.06.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область более 190 БПЛА за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область более 190 БПЛА за сутки, двое погибли

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела со стороны ВСУ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области более 190 БПЛА за прошедшие сутки.
  • Два мирных жителя погибли, четверо пострадали в результате атак.
  • За отчетный период различные повреждения выявлены в 23 частных домовладениях, на социальных и коммерческих объектах, складе, в ангаре, на инфраструктурных объектах, предприятиях и транспортных средствах.
БЕЛГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области более 190 БПЛА, два мирных жителя погибли, четверо пострадали, сообщили в региональном оперштабе.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале оперштаба, за минувшие сутки 72 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 28 снарядов в ходе восьми обстрелов, зафиксированы атаки 192 БПЛА, из них 103 были сбиты и подавлены. Кроме того, пять раз сброшены 11 взрывных устройства с дронов. За отчетный период различные повреждения выявлены в 23 частных домовладениях, на двух социальных и четырех коммерческих объектах, складе, в ангаре, на двух инфраструктурных объектах, двух предприятиях и 32 транспортных средствах.
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"В Белгородском округе … нанесены удары 18 беспилотников, 12 из которых сбиты и подавлены. Вчера от оперативных служб поступила информация о том, что в поселке Малиновка в результате атаки дрона на МКД 8 июня погибла женщина. В селе Отрадное от удара дрона по машине ранен мужчина… В Волоконовском округе село Борисовка подверглось обстрелу с применением одного боеприпаса... Также над округом сбит один беспилотник", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, над Алексеевским, Вейделевским, Ивнянским, Ровеньским и Старооскольским округами сбиты 18 беспилотников, Борисовский, Валуйский, Ракитянский и Яковлевский округа атакованы 32 БПЛА, 21 из которых сбит и подавлен. Уточняется, что по Грайворонскому и Шебекинскому округам выпущено 18 боеприпасов в ходе пяти обстрелов, дважды сброшены четыре взрывных устройства с БПЛА и произведены удары 76 беспилотников, 32 из которых сбиты и подавлены, ранены два человека.
"В Краснояружском округе … в ходе двух обстрелов выпущено девять снарядов, три раза сброшены семь взрывных устройств с БПЛА и нанесены удары 47 беспилотников, 19 из которых сбиты и подавлены. В поселке Красная Яруга от удара дрона погиб мужчина. В поселке Быценков в результате атаки дрона ранен мужчина", - заявили в оперштабе.
По данным врио губернатора Александра Шуваева в Telegram-канале, за минувшие сутки ВСУ 89 раз атаковали территорию Белгородской области, противник совершил восемь обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня.
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