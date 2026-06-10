ВСУ атаковали Белгородскую область более 190 БПЛА за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военные атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области более 190 БПЛА за прошедшие сутки.

Два мирных жителя погибли, четверо пострадали в результате атак.

За отчетный период различные повреждения выявлены в 23 частных домовладениях, на социальных и коммерческих объектах, складе, в ангаре, на инфраструктурных объектах, предприятиях и транспортных средствах.

БЕЛГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области более 190 БПЛА, два мирных жителя погибли, четверо пострадали, сообщили в региональном оперштабе.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале оперштаба, за минувшие сутки 72 населенных пункта попали под удар со стороны Украины . Было выпущено 28 снарядов в ходе восьми обстрелов, зафиксированы атаки 192 БПЛА, из них 103 были сбиты и подавлены. Кроме того, пять раз сброшены 11 взрывных устройства с дронов. За отчетный период различные повреждения выявлены в 23 частных домовладениях, на двух социальных и четырех коммерческих объектах, складе, в ангаре, на двух инфраструктурных объектах, двух предприятиях и 32 транспортных средствах.

"В Белгородском округе … нанесены удары 18 беспилотников, 12 из которых сбиты и подавлены. Вчера от оперативных служб поступила информация о том, что в поселке Малиновка в результате атаки дрона на МКД 8 июня погибла женщина. В селе Отрадное от удара дрона по машине ранен мужчина… В Волоконовском округе село Борисовка подверглось обстрелу с применением одного боеприпаса... Также над округом сбит один беспилотник", - говорится в сообщении

По информации ведомства, над Алексеевским, Вейделевским, Ивнянским, Ровеньским и Старооскольским округами сбиты 18 беспилотников, Борисовский, Валуйский, Ракитянский и Яковлевский округа атакованы 32 БПЛА, 21 из которых сбит и подавлен. Уточняется, что по Грайворонскому и Шебекинскому округам выпущено 18 боеприпасов в ходе пяти обстрелов, дважды сброшены четыре взрывных устройства с БПЛА и произведены удары 76 беспилотников, 32 из которых сбиты и подавлены, ранены два человека.

"В Краснояружском округе … в ходе двух обстрелов выпущено девять снарядов, три раза сброшены семь взрывных устройств с БПЛА и нанесены удары 47 беспилотников, 19 из которых сбиты и подавлены. В поселке Красная Яруга от удара дрона погиб мужчина. В поселке Быценков в результате атаки дрона ранен мужчина", - заявили в оперштабе.