Belgee прекратил продажи модели X50 в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белорусский автомобильный бренд Belgee прекратил продажи в России кроссовера модели Х50 и убрал его из своей модельной линейки на сайте.
- В линейке бренда Belgee на официальном сайте в России теперь осталось три модели: кроссовер Х50+, седан S50 и кроссовер Х70.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Белорусский автомобильный бренд Belgee прекратил продажи в России кроссовера модели Х50 и убрал его из своей модельной линейки на сайте, выяснил корреспондент РИА Новости.
Так, в линейке бренда, представленной на официальном сайте марки в России, теперь осталось три модели - кроссовер Х50+, являющийся обновленной версией Х50, седан S50 и кроссовер Х70.
Модель Belgee X50 является аналогом китайского Geely Coolray. Марка из КНР также вывела устаревшую версию данной машины с российского рынка, и продает теперь только обновленные модели Coolray.
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2 апреля, 16:36