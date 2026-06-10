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Belgee прекратил продажи модели X50 в России - РИА Новости, 10.06.2026
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20:43 10.06.2026
Belgee прекратил продажи модели X50 в России

РИА Новости: белорусский бренд Belgee прекратил продажи в России кроссовера X50

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПредприятие БелДЖИ в Белоруссии
Предприятие БелДЖИ в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белорусский автомобильный бренд Belgee прекратил продажи в России кроссовера модели Х50 и убрал его из своей модельной линейки на сайте.
  • В линейке бренда Belgee на официальном сайте в России теперь осталось три модели: кроссовер Х50+, седан S50 и кроссовер Х70.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Белорусский автомобильный бренд Belgee прекратил продажи в России кроссовера модели Х50 и убрал его из своей модельной линейки на сайте, выяснил корреспондент РИА Новости.
Так, в линейке бренда, представленной на официальном сайте марки в России, теперь осталось три модели - кроссовер Х50+, являющийся обновленной версией Х50, седан S50 и кроссовер Х70.
Модель Belgee X50 является аналогом китайского Geely Coolray. Марка из КНР также вывела устаревшую версию данной машины с российского рынка, и продает теперь только обновленные модели Coolray.
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