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В Белфасте полиция применила водометы против демонстрантов - РИА Новости, 10.06.2026
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23:38 10.06.2026
В Белфасте полиция применила водометы против демонстрантов

Полиция Северной Ирландии применила водометы против протестующих в Белфасте

© AP Photo / Peter MorrisonПолицейские в Северной Ирландии
Полицейские в Северной Ирландии - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Peter Morrison
Полицейские в Северной Ирландии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Северной Ирландии применила водометы против группы демонстрантов.
  • Протестующие забросали полицейских снарядами в Белфасте.
  • Несколько полицейских машин выдвинулись вперед, после чего толпа отступила.
ЛОНДОН, 10 июн - РИА Новости. Полиция Северной Ирландии применила водометы против группы демонстрантов, забросавших правоохранителей камнями на севере Белфаста на фоне беспорядков из-за нападения мигранта на прохожего, передает телеканал Sky News.
В понедельник 30-летний суданец Хади Алодид напал на жертву на одной из улиц Белфаста и нанес тяжелые раны в лицо и шею. Уже на следующий день в Белфасте и нескольких городах Шотландии вспыхнули беспорядки на фоне инцидента. В среду Алодид предстал перед судом по обвинению в покушении на убийство, тогда как вечером на круговой развязке в Гленгормли на севере Белфаста вновь собрались несколько десятков демонстрантов.
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"Протестующие забросали полицейских снарядами в Белфасте. Несколько полицейских машин выдвинулись вперед, после чего толпа отступила. Полиция применила против протестующих водометы", - передает телеканал.
На месте присутствуют десятки полицейских машин. Также где-то поблизости горит огонь.
Во вторник протестующие жгли дома, автомобили и предприятия, пожарные службы Северной Ирландии выехали суммарно на 62 пожара на фоне беспорядков.
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