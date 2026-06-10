Мэр Белфаста заявила, что ей угрожали расправой на фоне беспорядков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэр Белфаста Ройс Мэйр Доннелли заявила, что ей угрожали расправой на фоне беспорядков после попытки убийства мужчины мигрантом из Судана.
- После нападения 30-летнего суданца Хади Алодида на мужчину в Белфасте, во вторник вечером в городе вспыхнули беспорядки, в ходе которых было подожжено множество объектов, и пожарные выехали на 62 пожара.
ЛОНДОН, 10 июн - РИА Новости. Мэр Белфаста Ройс Мэйр Доннелли заявила, что ей угрожали расправой на фоне беспорядков после попытки убийства мужчины мигрантом из Судана.
В среду 30-летний суданец Хади Алодид предстал перед судом по обвинению в покушении на убийство. В понедельник мужчина напал на жертву на одной из улиц Белфаста и нанес тяжелые раны в лицо и шею. Во вторник вечером в Белфасте вспыхнули беспорядки из-за инцидента.
"Полиция сообщила мне, что мне угрожали расправой, и советовали принять дополнительные меры предосторожности в отношении моей личной безопасности", - заявила Доннелли, которую цитирует газета Belfast Telegraph.
Во вторник вечером сотни недовольных ситуацией на фоне нападения собрались на улицах Белфаста. Они подожгли дома, автомобили и предприятия. Пожарные в Северной Ирландии выехали на 62 пожара на фоне протестов.