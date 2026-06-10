В Башкирии трое детей погибли при пожаре в частном доме

УФА, 10 июн - РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в частном деревянном доме в башкирской деревне, сообщила прокуратура региона.

Дуванским межрайонным следственным отделом СУСК России по Башкирии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщает следственное управление.