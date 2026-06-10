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В Башкирии трое детей погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 10.06.2026
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14:36 10.06.2026
В Башкирии трое детей погибли при пожаре в частном доме

В башкирской деревне Новые Каратавлы 3 детей погибли при пожаре в частном доме

© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанПоследствия пожара в частном доме в селе Новые Каратавлы, Башкирия
Последствия пожара в частном доме в селе Новые Каратавлы, Башкирия - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Последствия пожара в частном доме в селе Новые Каратавлы, Башкирия
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В деревне Новые Каратавлы Салаватского района произошел пожар в одноэтажном деревянном доме.
  • В результате пожара погибли трое детей 2015, 2016 и 2020 годов рождения, находившихся дома без присмотра взрослых.
УФА, 10 июн - РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в частном деревянном доме в башкирской деревне, сообщила прокуратура региона.
По данным ведомства, в деревне Новые Каратавлы Салаватского района загорелся одноэтажный деревянный дом.
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"После тушения пожара сотрудниками МЧС России обнаружены тела троих детей 2015, 2016 и 2020 годов рождения", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
Дуванским межрайонным следственным отделом СУСК России по Башкирии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщает следственное управление.
По данным следствия, дети находились дома одни, без присмотра взрослых.
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