В Башкирии трое детей погибли при пожаре в частном доме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В деревне Новые Каратавлы Салаватского района произошел пожар в одноэтажном деревянном доме.
- В результате пожара погибли трое детей 2015, 2016 и 2020 годов рождения, находившихся дома без присмотра взрослых.
УФА, 10 июн - РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в частном деревянном доме в башкирской деревне, сообщила прокуратура региона.
По данным ведомства, в деревне Новые Каратавлы Салаватского района загорелся одноэтажный деревянный дом.
Дуванским межрайонным следственным отделом СУСК России по Башкирии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщает следственное управление.
По данным следствия, дети находились дома одни, без присмотра взрослых.