В Госдуме провели параллель с атакой фашистов и ударом ВСУ в Севастополе

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ нанесли удар по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов».

Пожар в музее был присвоен 4-го ранга, погибших и пострадавших нет.

Депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов назвал удар по зданию музея преступлением против истории и культуры России.

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. ВСУ ударили по музею-панораме "Оборона Севастополя 1854 – 1855 годов" так же, как это сделали фашисты в 1942 году, отметил депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов.

ВСУ нанесли удар по музею минувшей ночью. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о присвоении пожару 4-го ранга. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.

"История вновь проводит страшную параллель. В 1942 году здание панорамы подверглось налету немецко-фашистской авиации и артиллерийскому обстрелу. Спустя 84 года враг снова наносит удар по музею, который стал символом несгибаемости Севастополя", - написал Бабашов в своем канале на платформе "Макс".

По его мнению, удар по зданию музея - это преступление против истории и культуры России