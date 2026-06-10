Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме провели параллель с атакой фашистов и ударом ВСУ в Севастополе - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 10.06.2026
В Госдуме провели параллель с атакой фашистов и ударом ВСУ в Севастополе

Бабашов: ВСУ ударили по панораме Севастополя так же, как фашисты в 1942 году

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкМузей-панорама "Оборона Севастополя" в городе Севастополе
Музей-панорама Оборона Севастополя в городе Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Музей-панорама "Оборона Севастополя" в городе Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ нанесли удар по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов».
  • Пожар в музее был присвоен 4-го ранга, погибших и пострадавших нет.
  • Депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов назвал удар по зданию музея преступлением против истории и культуры России.
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. ВСУ ударили по музею-панораме "Оборона Севастополя 1854 – 1855 годов" так же, как это сделали фашисты в 1942 году, отметил депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов.
ВСУ нанесли удар по музею минувшей ночью. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о присвоении пожару 4-го ранга. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.
Директор музея обороны Севастополя — о последствиях атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Исторические фрагменты панорамы "Оборона Севастополя" уцелели после атаки
Вчера, 10:24
"История вновь проводит страшную параллель. В 1942 году здание панорамы подверглось налету немецко-фашистской авиации и артиллерийскому обстрелу. Спустя 84 года враг снова наносит удар по музею, который стал символом несгибаемости Севастополя", - написал Бабашов в своем канале на платформе "Макс".
По его мнению, удар по зданию музея - это преступление против истории и культуры России.
"Это не просто повреждение музейного здания и уничтожение уникального произведения искусства. Это попытка ударить по нашей исторической памяти, по нашим святыням, по самой душе России. Но уничтожить нашу память невозможно. Севастополь выстоял тогда и выстоит сейчас. Уверен, панорама будет восстановлена, а виновные в этом варварском преступлении понесут наказание", - отметил депутат.
Музей-панорама Оборона Севастополя в городе Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Погибших и пострадавших при ударе ВСУ по Панораме в Севастополе нет
Вчера, 09:11
 
СевастопольРоссияРеспублика КрымМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала