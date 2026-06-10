При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погиб мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области FPV-дрон ВСУ ударил по автомобилю, пострадала семья.
- Мужчина погиб, его супруга и 21-летний сын получили ранения.
БЕЛГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Семья пострадала из-за удара дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области, мужчина погиб, его супруга и 21-летний сын ранены, сообщили в оперштабе региона.
"В Ракитянском округе в районе поселка Пролетарский в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадала семья. Мужчина в крайне тяжелом состоянии был доставлен в Ракитянскую ЦРБ. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
По данным оперштаба, супруга погибшего получила осколочные ранения руки и плеча. У 21-летнего сына диагностировано ранение глаза. Бригада скорой транспортирует пострадавших в областную клиническую больницу.
Также, по информации ведомства, в результате очередной атаки дрона в поселке поврежден легковой автомобиль, а в селе Илек-Кошары пострадали хозпостройка, забор и "Газель". В Шебекино от детонации FPV-дронов повреждены два грузовых и два легковых автомобиля, а также загорелся склад, возгорание ликвидировали пожарные.
В селе Новая Таволжанка дрон атаковал частный дом, в селе Белянка от удара дрона пробита кровля хозпостройки, а в Краснояружском округе в поселке Красная Яруга повреждены остекление частного дома и автомобиль. В Белгородском округе в хуторе Церковный FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия, добавили в оперштабе.
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