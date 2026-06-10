Рейтинг@Mail.ru
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погиб мужчина - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 10.06.2026 (обновлено: 19:08 10.06.2026)
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погиб мужчина

Оперштаб Белгорода: мужчина погиб при атаке дрона ВСУ, его жена и сын ранены

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области FPV-дрон ВСУ ударил по автомобилю, пострадала семья.
  • Мужчина погиб, его супруга и 21-летний сын получили ранения.
БЕЛГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Семья пострадала из-за удара дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области, мужчина погиб, его супруга и 21-летний сын ранены, сообщили в оперштабе региона.
"В Ракитянском округе в районе поселка Пролетарский в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадала семья. Мужчина в крайне тяжелом состоянии был доставлен в Ракитянскую ЦРБ. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
В Курской области умер один из раненых после атаки ВСУ на агрофирму
Вчера, 17:23
По данным оперштаба, супруга погибшего получила осколочные ранения руки и плеча. У 21-летнего сына диагностировано ранение глаза. Бригада скорой транспортирует пострадавших в областную клиническую больницу.
Также, по информации ведомства, в результате очередной атаки дрона в поселке поврежден легковой автомобиль, а в селе Илек-Кошары пострадали хозпостройка, забор и "Газель". В Шебекино от детонации FPV-дронов повреждены два грузовых и два легковых автомобиля, а также загорелся склад, возгорание ликвидировали пожарные.
В селе Новая Таволжанка дрон атаковал частный дом, в селе Белянка от удара дрона пробита кровля хозпостройки, а в Краснояружском округе в поселке Красная Яруга повреждены остекление частного дома и автомобиль. В Белгородском округе в хуторе Церковный FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия, добавили в оперштабе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Белгородская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала