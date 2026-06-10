При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погиб мужчина

БЕЛГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Семья пострадала из-за удара дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области, мужчина погиб, его супруга и 21-летний сын ранены, сообщили в оперштабе региона.

По данным оперштаба, супруга погибшего получила осколочные ранения руки и плеча. У 21-летнего сына диагностировано ранение глаза. Бригада скорой транспортирует пострадавших в областную клиническую больницу.

В селе Новая Таволжанка дрон атаковал частный дом, в селе Белянка от удара дрона пробита кровля хозпостройки, а в Краснояружском округе в поселке Красная Яруга повреждены остекление частного дома и автомобиль. В Белгородском округе в хуторе Церковный FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия, добавили в оперштабе.