Лантратова будет добиваться международной оценки атаки ВСУ в Севастополе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли удар по музею-панораме "Оборона Севастополя 1854–1855 годов" в Севастополе, в результате которого разгорелся пожар.
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что будет добиваться правовой оценки со стороны международных институтов и установления виновных за удар по музею.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила РИА Новости, что будет добиваться правовой оценки со стороны международных институтов удара ВСУ по музею-панораме "Оборона Севастополя 1854 – 1855 годов".
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.
"Необходимо дать честную оценку произошедшему. Буду добиваться правовой оценки со стороны международных институтов. Виновные должны быть установлены. Все обстоятельства удара должны быть зафиксированы. Такие военные преступления нельзя оставлять без реакции", - сказала она.