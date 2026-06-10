Лантратова будет добиваться международной оценки атаки ВСУ в Севастополе

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила РИА Новости, что будет добиваться правовой оценки со стороны международных институтов удара ВСУ по музею-панораме "Оборона Севастополя 1854 – 1855 годов".

"Необходимо дать честную оценку произошедшему. Буду добиваться правовой оценки со стороны международных институтов. Виновные должны быть установлены. Все обстоятельства удара должны быть зафиксированы. Такие военные преступления нельзя оставлять без реакции", - сказала она.