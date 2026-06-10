В Запорожской области от дрона ВСУ пострадали четверо взрослых и подросток

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепрорудном Запорожской области от атаки беспилотника ВСУ пострадали пять человек.
- Среди пострадавших — 13-летний подросток, все получили осколочные ранения разной степени тяжести.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Пять человек, включая 13-летнего подростка, пострадали в Днепрорудном Запорожской области от атаки беспилотника ВСУ, сообщает пресс-служба минздрава региона.
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"В Днепрорудном в результате атаки БПЛА пострадали пять человек, среди них — 13-летний подросток. Все получили осколочные ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Пострадавшие, по данным минздрава, доставлены в местную больницу, им оказывают помощь.
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