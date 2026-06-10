В ходе атаки БПЛА ВСУ в Курской области ранен мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Толпино Кореневского района Курской области БПЛА ВСУ совершил атаку вблизи частного дома.
- Водитель автомобиля получил множественные осколочные ранения всего тела и его родные доставляют его в Курск.
КУРСК, 10 июн - РИА Новости. Мужчина получил множественные ранения всего тела в результате атаки БПЛА ВСУ в Кореневском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Подлые удары врага продолжаются. Сегодня в селе Толпино Кореневского района вражеский БПЛА совершил атаку вблизи частного дома. В результате атаки пострадал водитель автомобиля. У 37-летнего мужчины множественные осколочные ранения всего тела", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что родные пострадавшего доставляют его в Курск.
"Желаю скорейшего выздоровления, врачи сделают для этого все", - добавил он.