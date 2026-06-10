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Украинский дрон атаковал пассажирский автобус в Запорожской области - РИА Новости, 10.06.2026
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12:52 10.06.2026 (обновлено: 14:56 10.06.2026)
Украинский дрон атаковал пассажирский автобус в Запорожской области

В районе Мелитополя украинский БПЛА атаковал пассажирский автобус

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотник противника атаковал пассажирский автобус Мелитополь — село Великая Белозерка в Запорожской области.
  • Пострадавших нет, пассажиры и водитель оперативно эвакуированы, на месте работают оперативные службы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Беспилотник противника атаковал пассажирский автобус Мелитополь – село Великая Белозерка в Запорожской области, водитель и восемь пассажиров не пострадали, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"БПЛА противника атаковал пассажирский автобус Мелитополь – село Великая Белозерка. В момент атаки в автобусе находились восемь пассажиров и водитель. Пострадавших нет, пассажиры и водитель оперативно эвакуированы, на месте работают оперативные службы", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
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