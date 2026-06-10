Украинский дрон атаковал пассажирский автобус в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Беспилотник противника атаковал пассажирский автобус Мелитополь — село Великая Белозерка в Запорожской области.
- Пострадавших нет, пассажиры и водитель оперативно эвакуированы, на месте работают оперативные службы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Беспилотник противника атаковал пассажирский автобус Мелитополь – село Великая Белозерка в Запорожской области, водитель и восемь пассажиров не пострадали, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"БПЛА противника атаковал пассажирский автобус Мелитополь – село Великая Белозерка. В момент атаки в автобусе находились восемь пассажиров и водитель. Пострадавших нет, пассажиры и водитель оперативно эвакуированы, на месте работают оперативные службы", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".