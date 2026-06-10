Краткий пересказ от РИА ИИ Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева назвала атаку ВСУ на Панораму обороны Севастополя проявлением фашизма.

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Атака ВСУ на Панораму обороны Севастополя является таким же проявлением фашизма, как и в Великую Отечественную войну, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

"Уничтожение символов - это попытка уничтожения веры и духа народа. Это символ не только Севастополя и крымчан, это символ всей России , всего Русского мира, так как это памятник стойкости и мужества защитников Севастополя. Это увековечение памяти героев обороны Севастополя в 19-м веке, а в 20 веке символ того, как была спасена Панорама, на которую также посягали фашисты. Но ничего не изменилось, фашизм есть фашизм", - сказала Алтабаева

Он отметила, что ВСУ нанесли очень серьезный удар.

"От горящей кровли повредилась полотно Рубо. Полотно - это горючий материал в основном, утраты очень серьезные", - отметила сенатор.

Однако совершенное, по словам Алтабаевой, еще больше сплотит россиян в желании победы.

"А во-вторых, пусть не надеются: будет сделано все, чтобы панорама была восстановлена" , - добавила она.