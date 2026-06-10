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Сенатор назвала атаку ВСУ на Панораму музея обороны Севастополя фашизмом - РИА Новости, 10.06.2026
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11:14 10.06.2026
Сенатор назвала атаку ВСУ на Панораму музея обороны Севастополя фашизмом

Алтабаева назвала атаку ВСУ на Панораму музея обороны Севастополя фашизмом

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЕкатерина Алтабаева
Екатерина Алтабаева - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Екатерина Алтабаева . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева назвала атаку ВСУ на Панораму обороны Севастополя проявлением фашизма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Атака ВСУ на Панораму обороны Севастополя является таким же проявлением фашизма, как и в Великую Отечественную войну, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
"Уничтожение символов - это попытка уничтожения веры и духа народа. Это символ не только Севастополя и крымчан, это символ всей России, всего Русского мира, так как это памятник стойкости и мужества защитников Севастополя. Это увековечение памяти героев обороны Севастополя в 19-м веке, а в 20 веке символ того, как была спасена Панорама, на которую также посягали фашисты. Но ничего не изменилось, фашизм есть фашизм", - сказала Алтабаева.
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Он отметила, что ВСУ нанесли очень серьезный удар.
"От горящей кровли повредилась полотно Рубо. Полотно - это горючий материал в основном, утраты очень серьезные", - отметила сенатор.
Однако совершенное, по словам Алтабаевой, еще больше сплотит россиян в желании победы.
"А во-вторых, пусть не надеются: будет сделано все, чтобы панорама была восстановлена" , - добавила она.
ВСУ нанесли удар по музею ночью. Пожару присвоен 4-й ранг, ситуация крайне сложная, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Музей обороны Севастополя, получил серьезные повреждения, сообщил журналистам директор музея Михаил Смородкин.
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СевастопольРоссияЕкатерина АлтабаеваМихаил Развожаев
 
 
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