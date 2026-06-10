В Самарской области при атаке БПЛА пострадали три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Утром Самарская область подверглась массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ.
- Пострадали трое жителей, повреждены несколько промышленных предприятий.
САРАТОВ, 10 июн - РИА Новости. Три человека пострадали в результате массированной атаки БПЛА, повреждены несколько промышленных предприятий Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Сегодня утром наш регион подвергся массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ. Силами ПВО и мобильных боевых групп сбито несколько десятков БПЛА. К сожалению, в результате атаки зафиксированы повреждения на нескольких промышленных предприятиях... Пострадали трое жителей региона", - говорится в сообщении главы региона в канале на платформе "Макс".
Федорищев добавил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. При этом угроза атаки беспилотников сохраняется.