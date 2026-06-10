На подлете к Пензе сбили беспилотник

САРАТОВ, 10 июн - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ сбили вражеский беспилотник, летевший на Пензу, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Он также напомнил о запрете на съемку и распространение фото‐ и видеозаписей, где видны полет или место падения БПЛА.