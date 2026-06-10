На подлете к Пензе сбили беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО Минобороны РФ сбили вражеский беспилотник, летевший на Пензу.
- Пострадавших и разрушений нет.
САРАТОВ, 10 июн - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ сбили вражеский беспилотник, летевший на Пензу, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Утром на границе Пензы силами ПВО Минобороны России был сбит вражеский беспилотник, летевший на наш областной центр. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении главы региона в канале на платформе "Макс".
Он также напомнил о запрете на съемку и распространение фото‐ и видеозаписей, где видны полет или место падения БПЛА.
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