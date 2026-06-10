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На подлете к Пензе сбили беспилотник - РИА Новости, 10.06.2026
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06:53 10.06.2026 (обновлено: 06:54 10.06.2026)
На подлете к Пензе сбили беспилотник

Мельниченко: вражеский беспилотник сбит на подлете к Пензе, пострадавших нет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО Минобороны РФ сбили вражеский беспилотник, летевший на Пензу.
  • Пострадавших и разрушений нет.
САРАТОВ, 10 июн - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ сбили вражеский беспилотник, летевший на Пензу, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Утром на границе Пензы силами ПВО Минобороны России был сбит вражеский беспилотник, летевший на наш областной центр. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении главы региона в канале на платформе "Макс".
Он также напомнил о запрете на съемку и распространение фото‐ и видеозаписей, где видны полет или место падения БПЛА.
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