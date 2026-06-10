Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чебоксары подверглись ракетной атаке.
- На местах работают экстренные службы.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Чебоксары подверглись ракетной атаке, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
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"Все экстренные службы уже работают на местах. Принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и поддержания правопорядка", — написал он на платформе "Макс".
В целях безопасности временно перекрыли движение по проспекту Ивана Яковлева, маршруты общественного транспорта будут проходить через улицу Гагарина. Из-за ракетной опасности в городе приостановили работу пришкольных лагерей.
Глава республики Олег Николаев позднее сообщил о трех пострадавших при атаке на Чувашию.
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