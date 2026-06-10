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В Ростовской области из-за падения БПЛА загорелась емкость с топливом - РИА Новости, 10.06.2026
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В Ростовской области из-за падения БПЛА загорелась емкость с топливом

В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА загорелась емкость с топливом

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабота пожарных
Работа пожарных - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА загорелась емкость с топливом.
  • На место происшествия направлены необходимые силы и средства экстренных служб, информация о пострадавших не поступала.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Емкость с топливом загорелась в Ростовской области из-за падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Прямо сейчас продолжается воздушная атака на Ростовскую область. Есть последствия на земле. В Миллеровском районе подавлены БПЛА. В результате падения обломков на территорию гражданского объекта произошло возгорание емкости с топливом", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
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Он уточнил, что на место происшествия направлены необходимые силы и средства экстренных служб, информация о пострадавших на данный момент не поступала.
"Глава администрации Миллеровского района держит ситуацию на контроле, оперативно докладывает обстановку", - добавил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьПроисшествияЮрий СлюсарьМиллеровский район
 
 
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