На Алтае сшили для бойцов СВО специальные антридроновые одеяла

Краткий пересказ от РИА ИИ Женщины из Республики Алтай сшили для участников СВО антидроновые одеяла, которые делают бойцов невидимыми для тепловизоров.

Одеяла были доставлены бойцам во время гуманитарной миссии на передовую.

БАРНАУЛ, 10 июн – РИА Новости. Женщины из Республики Алтай сшили для участников СВО специальные антридроновые одеяла, делающие бойцов невидимыми для тепловизоров, сообщили в региональном отделении "Народного фронта".

"Партия уникальной защиты доставлена "Народным фронтом" Республики Алтай нашим бойцам за ленточку во время очередной гуманитарной миссии на передовую. Антидроновые одеяла — это настоящие спасатели в зоне СВО: прячут от тепловизоров. Их пошили волонтеры группы "Девчата" из села Каракокша", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцы поблагодарили всех, кто помог, и отметили востребованность такого вида помощи.