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На Алтае сшили для бойцов СВО специальные антридроновые одеяла - РИА Новости, 10.06.2026
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14:58 10.06.2026
На Алтае сшили для бойцов СВО специальные антридроновые одеяла

Женщины из Республики Алтай сшили для бойцов СВО антридроновые одеяла

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщины из Республики Алтай сшили для участников СВО антидроновые одеяла, которые делают бойцов невидимыми для тепловизоров.
  • Одеяла были доставлены бойцам во время гуманитарной миссии на передовую.
БАРНАУЛ, 10 июн – РИА Новости. Женщины из Республики Алтай сшили для участников СВО специальные антридроновые одеяла, делающие бойцов невидимыми для тепловизоров, сообщили в региональном отделении "Народного фронта".
"Партия уникальной защиты доставлена "Народным фронтом" Республики Алтай нашим бойцам за ленточку во время очередной гуманитарной миссии на передовую. Антидроновые одеяла — это настоящие спасатели в зоне СВО: прячут от тепловизоров. Их пошили волонтеры группы "Девчата" из села Каракокша", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бойцы поблагодарили всех, кто помог, и отметили востребованность такого вида помощи.
"Материалы для одеял приобретены благодаря нашим надежным партнерам - ООО "Нарине" в лице Булудяна Хорена Хачатуровича и Булудяна Армена Хореновича", - добавили в "Народном фронте".
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