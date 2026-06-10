В России начнут доклинические исследования вакцины от аллергии на амброзию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Доклинические исследования российской вакцины от аллергии на амброзию планируется начать в 2027 году.
- Прототип вакцины уже показал эффективность и безопасность в эксперименте.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Доклинические исследования российской вакцины от аллергии на амброзию начнутся в 2027 году, ее прототип показал высокую эффективность, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.
"Сейчас ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России работает над созданием вакцины от аллергии на амброзию, поскольку это примерно 30% от всех заболеваний аллергией. Особенно такая аллергия распространена в южных регионах нашей страны... Мы надеемся в будущем году начать доклинические исследования. И в том случае, если подтвердятся хорошие результаты, будем выходить на клинические исследования", - сказала Скворцова.
Она отметила, что в эксперименте прототип вакцины уже показал эффективность и безопасность.
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