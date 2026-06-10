В России начнут доклинические исследования вакцины от аллергии на амброзию

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Доклинические исследования российской вакцины от аллергии на амброзию начнутся в 2027 году, ее прототип показал высокую эффективность, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.