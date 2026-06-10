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Афанасьева: форум "Великое наследие – общее будущее" уже известен в мире - РИА Новости, 10.06.2026
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Афанасьева: форум "Великое наследие – общее будущее" уже известен в мире

Елена Афанасьева: форум "Великое наследие – общее будущее" известен в мире

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЕлена Афанасьева
Елена Афанасьева - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Елена Афанасьева. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Несмотря на то, что форум Союзного государства "Великое наследие – общее будущее" проводится только во второй раз, он уже известен в мире, заявила председатель комиссии по труду и социальной политике Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, член комиссии по сохранению и защите исторической памяти Елена Афанасьева.
В среду в Москве и в Минске в режиме видео-конференц-связи состоялось заседание комиссии Парламентского Собрания по сохранению и защите исторической памяти.
"Несмотря на то, что это только второй форум, он уже стал известен в мире. Страны хотят принимать в нем участие. Депутатский корпус иностранных государств настроен на то, чтобы быть на этом форуме, и бороться за то, чтобы можно было сказать свою позицию", – отметила Афанасьева.
Она добавила, что социальные сети и средство массовой информации должны доносить до людей, что интерес к России "огромен".
"Большинство стран мира, где живет большое количество людей, мыслят, как Россия. Они все хотят независимости, суверенитета, мира и социальной справедливости", – добавила Афанасьева.
Ранее в ходе заседания комиссии Парламентского Собрания по сохранению и защите исторической памяти первый заместитель председателя Госдумы, сопредседатель комиссии Парламентского Собрания по сохранению и защите исторической памяти Иван Мельников анонсировал проведение в Бресте второго международного форума Союзного государства России и Беларуси "Великое наследие – общее будущее" к 85-летию начала Великой Отечественной войны.
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