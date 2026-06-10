Афанасьева: форум "Великое наследие – общее будущее" уже известен в мире

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Несмотря на то, что форум Союзного государства "Великое наследие – общее будущее" проводится только во второй раз, он уже известен в мире, заявила председатель комиссии по труду и социальной политике Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, член комиссии по сохранению и защите исторической памяти Елена Афанасьева.

В среду в Москве и в Минске в режиме видео-конференц-связи состоялось заседание комиссии Парламентского Собрания по сохранению и защите исторической памяти.

"Несмотря на то, что это только второй форум, он уже стал известен в мире. Страны хотят принимать в нем участие. Депутатский корпус иностранных государств настроен на то, чтобы быть на этом форуме, и бороться за то, чтобы можно было сказать свою позицию", – отметила Афанасьева.

Она добавила, что социальные сети и средство массовой информации должны доносить до людей, что интерес к России "огромен".

"Большинство стран мира, где живет большое количество людей, мыслят, как Россия. Они все хотят независимости, суверенитета, мира и социальной справедливости", – добавила Афанасьева.