А7 представила решения для международных расчетов туроператоров на форуме

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российская система международных расчетов А7 на форуме "Путешествуй!" представила участникам отрасли свои возможности международных расчетов в сфере проведения трансграничных платежей любой сложности, валютных операций и расчетов с партнерами по всему миру, сообщает пресс-служба компании.

А7 выступает генеральным партнером форума "Путешествуй", который проходит с 10 по 14 июня в Москве.

"За последние несколько лет российский туристический бизнес успел адаптироваться к постоянно меняющимся условиям внешнеэкономической среды. Однако вопросы международных платежей продолжают оставаться одной из ключевых точек развития. Для нас партнерство с форумом "Путешествуй!" — возможность предложить лидерам отрасли инструменты расчетов, которые помогут туристическому бизнесу сохранять устойчивость, открывать новые направления сотрудничества и уверенно реализовывать долгосрочные планы развития", — сказал заместитель генерального директора А7 Станислав Лазарев.

Эксперты компании обсудят с представителями туристической отрасли ключевые тенденции развития рынка и значимость расчетной инфраструктуры для туризма, а также расскажут о решениях, позволяющих компаниям реализовывать новые проекты и открывать новые направления для клиентов.