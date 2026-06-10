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А7 представила решения для международных расчетов туроператоров на форуме - РИА Новости, 10.06.2026
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16:06 10.06.2026
А7 представила решения для международных расчетов туроператоров на форуме

А7 на турфоруме представила решения для международных расчетов

© Фото : пресс-служба А7А7 представила решения для международных расчетов туроператоров на форуме
А7 представила решения для международных расчетов туроператоров на форуме - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : пресс-служба А7
А7 представила решения для международных расчетов туроператоров на форуме
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российская система международных расчетов А7 на форуме "Путешествуй!" представила участникам отрасли свои возможности международных расчетов в сфере проведения трансграничных платежей любой сложности, валютных операций и расчетов с партнерами по всему миру, сообщает пресс-служба компании.
А7 выступает генеральным партнером форума "Путешествуй", который проходит с 10 по 14 июня в Москве.
"За последние несколько лет российский туристический бизнес успел адаптироваться к постоянно меняющимся условиям внешнеэкономической среды. Однако вопросы международных платежей продолжают оставаться одной из ключевых точек развития. Для нас партнерство с форумом "Путешествуй!" — возможность предложить лидерам отрасли инструменты расчетов, которые помогут туристическому бизнесу сохранять устойчивость, открывать новые направления сотрудничества и уверенно реализовывать долгосрочные планы развития", — сказал заместитель генерального директора А7 Станислав Лазарев.
Эксперты компании обсудят с представителями туристической отрасли ключевые тенденции развития рынка и значимость расчетной инфраструктуры для туризма, а также расскажут о решениях, позволяющих компаниям реализовывать новые проекты и открывать новые направления для клиентов.
На стенде А7 участникам форума будут доступны не только полезная информация о платежных решениях для бизнеса и частных клиентов, но и интерактивная зона. Например, игра, символизирующая трансграничные платежи: гостям площадки нужно будет найти как можно больше одинаковых элементов в ячейках, обозначающих разные страны, чтобы объединить их в платежные маршруты. Также посетители стенда могут получить брендированные подарки, которые пригодятся в путешествиях.
 
Компания «А7»Туризм
 
 
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