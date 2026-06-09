Краткий пересказ от РИА ИИ
- Требования Владимира Зеленского заморозить конфликт на Украине говорят о том, что он не хочет мира, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
- По мнению политика, главная цель ЕС и киевского режима — это перевооружиться и выиграть время для Киева.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Требования Владимира Зеленского заморозить конфликт на Украине говорят о том, что он не хочет мира, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Россия отказалась от условий, выдвинутых Зеленским, по той простой причине, что люди там поняли: все, что хочет сделать ЕС, — это перевооружиться и выиграть время для Киева. Это и есть "дипломатия оскорблений", проводи европейскими лидерами, — дипломатия, которая терпит полный провал", — написал он в соцсети X.
Как отметил Мема, для России нет необходимости соглашаться на прекращение огня, так как все цели достигаются.
"Несмотря на это, призыв Москвы к настоящей дипломатии остался в силе: Зеленский может в любое время посетить Москву, чтобы обсудить окончание этого конфликта, почему же он не едет туда? Потому что и Зеленский, и европейские лидеры боятся мира с Москвой, который приведет к смене режима в Европе", — заключил он.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в апреле заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться, пока Владимир Зеленский не наберется смелости для заключения соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.