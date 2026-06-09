Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский манипулирует населением Украины, чтобы удержаться у власти.
- Мендель критикует Зеленского за использование эмоциональных триггеров и обратных отсчетов для поддержания лояльности населения.
- По словам Мендель, украинские мужчины публикуют в социальных сетях инструкции о том, как бежать из страны.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский манипулирует населением Украины, чтобы удержаться у власти, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.
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"Зеленский — пожалуй, величайший торговец надеждами в истории человечества. <…> Это не лидерство. Это эмоциональный наркотик, призванный держать людей покорными, молчаливыми и лояльными, пока правящий класс остается у власти. Он прибегнул к самым дешевым уловкам: примитивным эмоциональным триггерам и обратным отсчетам, измеряемым месяцами и неделями", — написала она.
При этом, по ее словам, украинские мужчины запустили в социальных сетях новую тенденцию. Они публикуют подробные инструкции о том, как бежать из страны.
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"Нация буквально умирает — наши молодые люди истекают кровью или бегут, спасая свои жизни, — и все это ради сохранения власти одного человека и ради продолжения войны ради самой войны. Это культ надежды, продаваемый комиком, который превратил свою страну в трагедию. И мир продолжает в это верить", — резюмировала Мендель.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.