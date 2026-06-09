Мендель набросилась на Зеленского из-за ЧП на Украине

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"Нация буквально умирает — наши молодые люди истекают кровью или бегут, спасая свои жизни, — и все это ради сохранения власти одного человека и ради продолжения войны ради самой войны. Это культ надежды, продаваемый комиком, который превратил свою страну в трагедию. И мир продолжает в это верить", — резюмировала Мендель.