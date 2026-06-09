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СМИ раскрыли, зачем ЕС заставил Зеленского написать письмо Путину - РИА Новости, 09.06.2026
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СМИ раскрыли, зачем ЕС заставил Зеленского написать письмо Путину

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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские лидеры побудили Владимира Зеленского написать письмо президенту России Владимиру Путину, утверждает AntiDiplomatico.
  • По мнению издания, Европа финансирует Украину и заинтересована в продолжении конфликта.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Европейские лидеры застили Владимира Зеленского написать хамское письмо президенту России Владимиру Путину ради продолжения конфликта, пишет AntiDiplomatico.

"Другими словами, именно Европа спонсирует Киев и финансирует его деньгами и оружием; именно Европа хочет, чтобы война продолжалась, и говорит Зеленскому написать Путину таким образом, чтобы российский президент недвусмысленно призвал войска "продолжать работу", — говорится в публикации.
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Обращение главы киевского режима появилось на его сайте вечером в четверг. В нем Зеленский выступил с резкой критикой в адрес российского лидера, однако в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории — например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока. При этом он утверждает, что участие в переговорах должны принять как Европа, так и США.

Путин прокомментировал письмо на пленарном заседании ПМЭФ. Он указал на хамский тон главы киевского режима. Президент пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, допустимы только после достижения договоренностей, выработать их должны профильные специалисты. Сейчас же во встрече смысла нет.
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