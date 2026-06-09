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Нутрициолог назвала самые вредные для здоровья продукты - РИА Новости, 09.06.2026
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03:25 09.06.2026 (обновлено: 09:16 09.06.2026)
Нутрициолог назвала самые вредные для здоровья продукты

Врач Ровенская назвала газировку, алкоголь и фастфуд самыми вредными продуктами

© РИА Новости / Алексей ФилипповБургер
Бургер - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Бургер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нутрициолог Светлана Ровенская рассказала, что сладкие газированные напитки, ультрапереработанные снеки и фастфуд могут быть вредны для организма при их регулярном употреблении.
  • Опасность этих продуктов связана с тем, что они часто содержат много калорий, сахара, соли и жиров при относительно низкой питательной ценности, что способствует набору лишнего веса, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и отрицательно влияет на состояние кожи.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сладкие газированные напитки, ультрапереработанные снеки и фастфуд могут быть вредны для организма при их регулярном употреблении, рассказала РИА Новости дипломированный нутрициолог Светлана Ровенская.
"Если говорить о неблагоприятных для здоровья продуктах, то в первую очередь я бы выделила сладкие газированные напитки, алкоголь, продукты с большим количеством добавленного сахара, ультрапереработанные снеки и фастфуд, при их регулярном употреблении, конечно", - отметила Ровенская.
По словам эксперта, опасность этих продуктов связана с тем, что они часто содержат много калорий, сахара, соли и жиров при относительно низкой питательной ценности. Именно их избыток в рационе чаще всего способствует набору лишнего веса, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также отрицательно влияет на состояние кожи, предупредила Ровенская.
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