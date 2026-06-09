Нутрициолог назвала самые вредные для здоровья продукты

Краткий пересказ от РИА ИИ Нутрициолог Светлана Ровенская рассказала, что сладкие газированные напитки, ультрапереработанные снеки и фастфуд могут быть вредны для организма при их регулярном употреблении.

Опасность этих продуктов связана с тем, что они часто содержат много калорий, сахара, соли и жиров при относительно низкой питательной ценности, что способствует набору лишнего веса, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и отрицательно влияет на состояние кожи.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сладкие газированные напитки, ультрапереработанные снеки и фастфуд могут быть вредны для организма при их регулярном употреблении, рассказала РИА Новости дипломированный нутрициолог Светлана Ровенская.

"Если говорить о неблагоприятных для здоровья продуктах, то в первую очередь я бы выделила сладкие газированные напитки, алкоголь, продукты с большим количеством добавленного сахара, ультрапереработанные снеки и фастфуд, при их регулярном употреблении, конечно", - отметила Ровенская.