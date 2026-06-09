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Названы регионы, где быстрее всего растут зарплаты - РИА Новости, 09.06.2026
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00:51 09.06.2026
Названы регионы, где быстрее всего растут зарплаты

Сильнее всего зарплаты в марте выросли в Калужской и Магаданской областях

© iStock.com / Oleg ElkovДевушка считает деньги
Девушка считает деньги - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© iStock.com / Oleg Elkov
Девушка считает деньги. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В марте сильнее всего зарплаты в России выросли в Калужской и Магаданской областях, а также в Хабаровском крае.
  • В среднем по стране зарплаты выросли на 14,4 % и составили почти 113 тысяч рублей.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сильнее всего зарплаты в России в марте выросли в Калужской и Магаданской областях, а также в Хабаровском крае, выяснило РИА Новости по данным статистики.
Самый быстрый рост был в Калужской области - на 31% в годовом выражении. Также значительный прирост показали Хабаровский край, где жители стали получать на 26% больше, и Магаданская область с ростом на 23%.
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Кроме того, в пятерку вошли Республика Алтай, где средние зарплаты в годовом выражении выросли на 21%, а также Краснодарский край, Новгородская и Московская области - на 20%.
При этом в среднем по стране в марте зарплаты выросли на 14,4% и составили почти 113 тысяч рублей.
Как ранее сообщало РИА Новости, самые высокие зарплаты в стране в марте были на Чукотке и в Москве - 246 тысяч и 220 тысяч рублей соответственно.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
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