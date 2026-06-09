Названы регионы, где быстрее всего растут зарплаты

Краткий пересказ от РИА ИИ В марте сильнее всего зарплаты в России выросли в Калужской и Магаданской областях, а также в Хабаровском крае.

В среднем по стране зарплаты выросли на 14,4 % и составили почти 113 тысяч рублей.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сильнее всего зарплаты в России в марте выросли в Калужской и Магаданской областях, а также в Хабаровском крае, выяснило РИА Новости по данным статистики.

При этом в среднем по стране в марте зарплаты выросли на 14,4% и составили почти 113 тысяч рублей.

Как ранее сообщало РИА Новости, самые высокие зарплаты в стране в марте были на Чукотке и в Москве - 246 тысяч и 220 тысяч рублей соответственно.