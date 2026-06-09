Госдума приняла закон о правилах использования SIM-карт несовершеннолетними

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, вводящий новые правила использования SIM-карт несовершеннолетними и ограничивающий расторжение договоров с операторами.

Родители или законные представители смогут уведомить оператора связи о передаче своего абонентского номера ребенку с указанием его возраста.

Расторгнуть договор об оказании услуг в отношении конкретного номера можно будет только по истечении 90 дней с момента его выделения.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который вводит новые правила использования SIM-карт несовершеннолетними и ограничивает расторжение договоров с операторами.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в декабре 2025 года и рассмотрен в первом чтении в феврале 2026 года. Документ входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками.

Согласно документу, родители или законные представители вправе уведомить оператора связи о том, что передают свой абонентский номер ребенку, с указанием его возраста. Это необходимо для обеспечения безопасного контента и противодействия мошенническим схемам. Особенности оказания услуг в этом случае установит правительство РФ.