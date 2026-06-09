Госдума приняла закон о правилах использования SIM-карт несовершеннолетними

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума приняла закон, вводящий новые правила использования SIM-карт несовершеннолетними и ограничивающий расторжение договоров с операторами.
- Родители или законные представители смогут уведомить оператора связи о передаче своего абонентского номера ребенку с указанием его возраста.
- Расторгнуть договор об оказании услуг в отношении конкретного номера можно будет только по истечении 90 дней с момента его выделения.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который вводит новые правила использования SIM-карт несовершеннолетними и ограничивает расторжение договоров с операторами.
Согласно документу, родители или законные представители вправе уведомить оператора связи о том, что передают свой абонентский номер ребенку, с указанием его возраста. Это необходимо для обеспечения безопасного контента и противодействия мошенническим схемам. Особенности оказания услуг в этом случае установит правительство РФ.
Кроме того, законом предусматривается, что теперь расторгнуть договор об оказании услуг в отношении конкретного номера можно будет только по истечении 90 дней с момента его выделения. Если абонент обратился раньше, оператор обязан приостановить оказание услуг и не взимать плату. Целью данной нормы является противодействие использованию одноразовых SIM-карт.