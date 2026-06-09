Рейтинг@Mail.ru
Территорию на месте взрыва BMW в Балашихе оцепили - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 09.06.2026 (обновлено: 15:36 09.06.2026)
Территорию на месте взрыва BMW в Балашихе оцепили

Появилось видео с места взрыва автомобиля в Балашихе

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Балашихе на улице Колдунова подорвали автомобиль BMW X3, погиб водитель.
  • На месте происшествия работают сотрудники полиции, ДПС и Следственного комитета, территория оцеплена.
БАЛАШИХА (Московская обл.), 9 июн - РИА Новости. Территория у дома в подмосковной Балашихе, где была подорвана машина, оцеплена, на месте работают правоохранители, передает корреспондент РИА Новости.
Территория у дома по улице Колдунова оцеплена, на месте работают сотрудники полиции, ДПС и Следственного комитета.
По данным СК РФ, BMW X3 подорвали в движении на улице Колдунова в Балашихе утром во вторник, погиб водитель, возбуждено уголовное дело.
Последствия столкновения автомобиля со столбом в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
В Москве мужчина на BMW не справился с управлением и влетел в столб
5 июня, 09:51
 
ПроисшествияБалашихаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала