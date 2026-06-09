Территорию на месте взрыва BMW в Балашихе оцепили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Балашихе на улице Колдунова подорвали автомобиль BMW X3, погиб водитель.
- На месте происшествия работают сотрудники полиции, ДПС и Следственного комитета, территория оцеплена.
БАЛАШИХА (Московская обл.), 9 июн - РИА Новости. Территория у дома в подмосковной Балашихе, где была подорвана машина, оцеплена, на месте работают правоохранители, передает корреспондент РИА Новости.
Территория у дома по улице Колдунова оцеплена, на месте работают сотрудники полиции, ДПС и Следственного комитета.