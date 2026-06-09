Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник в Чугуевском районе Харьковской области прогремел взрыв.
- На момент взрыва в области звучал сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Чугуевском районе Харьковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает местный филиал украинского телеканала "Общественное".
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"Взрыв в Чугуевском районе", - говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.