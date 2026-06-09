Медведев рассказал о росте ВВП России за три года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВВП России за последние три года увеличился более чем на 10% и составил почти 215 триллионов рублей, заявил Медведев.
- Основным источником роста стала обрабатывающая промышленность, прежде всего, машиностроение.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ВВП России только за последние три года увеличился более чем на 10%, основным источником роста стала обрабатывающая промышленность, указал зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
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"Только за три последних года валовой продукт нашей страны увеличился более чем на 10% и составил почти 215 триллионов рублей. Более того, основным источником роста - а это такой, если хотите, синергический результат - стал не сырьевой сектор, а обрабатывающая промышленность, прежде всего, машиностроение", - сказал Медведев на пленарном заседании итогового отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!".