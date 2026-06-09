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В США умер лауреат Пулитцеровской премии Гордон Вуд - РИА Новости, 09.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:58 09.06.2026 (обновлено: 12:00 09.06.2026)
В США умер лауреат Пулитцеровской премии Гордон Вуд

Лауреат Пулитцеровской премии Гордон Вуд умер в США в возрасте 92 лет

© Фото : Public DomainАмериканский историк и лауреат Пулитцеровской премии Гордон Вуд
Американский историк и лауреат Пулитцеровской премии Гордон Вуд - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Public Domain
Американский историк и лауреат Пулитцеровской премии Гордон Вуд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лауреат Пулитцеровской премии, американский историк Гордон Вуд умер в возрасте 92 лет.
  • Смерть наступила от травм, полученных в результате ДТП в городе Провиденс.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лауреат Пулитцеровской премии, американский историк Гордон Вуд скончался в возрасте 92 лет от травм, полученных после ДТП в американском городе Провиденс, сообщает полиция.
Гордон Стюарт Вуд - автор книги "Радикализм в Американской революции", за которую в 1992 году был удостоен Пулитцеровской премии. Вуд был одним из выдающихся исследователей американской революции и ранней истории Соединенных Штатов.
«
"Жертва... ДТП с участием пешехода была опознана как Гордон Вуд", - говорится в сообщении полиции города.
Как отмечается, полиция получила сообщение о наезде на пешехода. Позже Вуда доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.
 
КультураПровиденсСШАПулитцеровская премияГордон Вуд
 
 
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