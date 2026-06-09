В США умер лауреат Пулитцеровской премии Гордон Вуд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лауреат Пулитцеровской премии, американский историк Гордон Вуд умер в возрасте 92 лет.
- Смерть наступила от травм, полученных в результате ДТП в городе Провиденс.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лауреат Пулитцеровской премии, американский историк Гордон Вуд скончался в возрасте 92 лет от травм, полученных после ДТП в американском городе Провиденс, сообщает полиция.
Гордон Стюарт Вуд - автор книги "Радикализм в Американской революции", за которую в 1992 году был удостоен Пулитцеровской премии. Вуд был одним из выдающихся исследователей американской революции и ранней истории Соединенных Штатов.
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"Жертва... ДТП с участием пешехода была опознана как Гордон Вуд", - говорится в сообщении полиции города.
Как отмечается, полиция получила сообщение о наезде на пешехода. Позже Вуда доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.