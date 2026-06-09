В США умер лауреат Пулитцеровской премии Гордон Вуд

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лауреат Пулитцеровской премии, американский историк Гордон Вуд скончался в возрасте 92 лет от травм, полученных после ДТП в американском городе Провиденс, сообщает полиция.

"Жертва... ДТП с участием пешехода была опознана как Гордон Вуд", - говорится в сообщении полиции города.

Как отмечается, полиция получила сообщение о наезде на пешехода. Позже Вуда доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.