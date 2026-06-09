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Зарплаты в ВСУ подскочат почти на три доллара - РИА Новости, 09.06.2026
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10:54 09.06.2026 (обновлено: 11:24 09.06.2026)
Зарплаты в ВСУ подскочат почти на три доллара

Депутат Рады Гончаренко: зарплаты военнослужащим ВСУ поднимут на 132 гривны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зарплаты военнослужащим ВСУ решили поднять на 132 гривны, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
  • Депутат Ярослав Железняк заявил, что в проекте изменений в бюджет Украины не было заложено обещанное ранее увеличение зарплат военным.
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Зарплаты военнослужащим ВСУ на Украине решили поднять на 132 гривны (меньше 3 долларов), сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Вопрос о необходимости повышения зарплат украинским военным поднимался на Украине неоднократно. Депутат Рады Ярослав Железняк 7 июня заявил, что в проекте изменений в бюджет Украины, голосование по которым должно состояться в парламенте на этой неделе, не заложено обещанное ранее увеличение зарплат военным.
"Военнослужащим все-таки поднимают денежное довольствие. С этого месяца будет проведена индексация и всем военнослужащим поднимут денежное обеспечение на 132 гривны. Я не шучу. Это так власть уважает военных и армию", — сказал он.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России.
Киев - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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