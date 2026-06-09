Зарплаты в ВСУ подскочат почти на три доллара

Краткий пересказ от РИА ИИ Зарплаты военнослужащим ВСУ решили поднять на 132 гривны, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Депутат Ярослав Железняк заявил, что в проекте изменений в бюджет Украины не было заложено обещанное ранее увеличение зарплат военным.

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Зарплаты военнослужащим ВСУ на Украине решили поднять на 132 гривны (меньше 3 долларов), сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Вопрос о необходимости повышения зарплат украинским военным поднимался на Украине неоднократно. Депутат Рады Ярослав Железняк 7 июня заявил, что в проекте изменений в бюджет Украины, голосование по которым должно состояться в парламенте на этой неделе, не заложено обещанное ранее увеличение зарплат военным.

"Военнослужащим все-таки поднимают денежное довольствие. С этого месяца будет проведена индексация и всем военнослужащим поднимут денежное обеспечение на 132 гривны. Я не шучу. Это так власть уважает военных и армию", — сказал он.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).