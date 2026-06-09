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Мост в районе Чонгара на границе с Крымом пострадал после атаки ВСУ - РИА Новости, 09.06.2026
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07:30 09.06.2026 (обновлено: 09:02 09.06.2026)
Мост в районе Чонгара на границе с Крымом пострадал после атаки ВСУ

ВСУ вновь ударили по мосту в районе Чонгара между Крымом и Херсонской областью

© Фото : Telegram-канал Владимира СальдоПовреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом
Повреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Telegram-канал Владимира Сальдо
Повреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мост в пункте пропуска в Чонгаре между Крымом и Херсонской областью поврежден после ночной атаки ВСУ.
  • Мобильные огневые группы и силы ПВО сбили более двадцати беспилотников на подлете к объекту.
  • Движение перекрыто, водителям рекомендовали использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Мост в районе Чонгара на границе с Крымом пострадал после удара ВСУ, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«

"В Чонгаре вновь поврежден мост после ночной атаки украинских БПЛА. Движение по мосту снова перекрыто. На месте работают профильные службы", — написал он на платформе "Макс".

Сальдо утончил, что мобильные огневые группы и силы ПВО сбили более двадцати беспилотников на подлете к объекту. Водителям порекомендовали использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.
В воскресенье ВСУ также ударили по этому мосту. Раненых в результате атаки не было. В понедельник движение открыли в реверсивном режиме для автомобилей массой до 3,5 тонны.
Минобороны сообщало, что за ночь ПВО сбила 140 украинских дронов над российскими регионами, включая Крым.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымПроисшествияАрмянскВладимир Сальдо
 
 
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