Мост в районе Чонгара на границе с Крымом пострадал после атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мост в пункте пропуска в Чонгаре между Крымом и Херсонской областью поврежден после ночной атаки ВСУ.
- Мобильные огневые группы и силы ПВО сбили более двадцати беспилотников на подлете к объекту.
- Движение перекрыто, водителям рекомендовали использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Мост в районе Чонгара на границе с Крымом пострадал после удара ВСУ, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
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"В Чонгаре вновь поврежден мост после ночной атаки украинских БПЛА. Движение по мосту снова перекрыто. На месте работают профильные службы", — написал он на платформе "Макс".
Сальдо утончил, что мобильные огневые группы и силы ПВО сбили более двадцати беспилотников на подлете к объекту. Водителям порекомендовали использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.
В воскресенье ВСУ также ударили по этому мосту. Раненых в результате атаки не было. В понедельник движение открыли в реверсивном режиме для автомобилей массой до 3,5 тонны.
Минобороны сообщало, что за ночь ПВО сбила 140 украинских дронов над российскими регионами, включая Крым.
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22 июня 2022, 17:18