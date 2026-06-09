Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группа мобилизованных военнослужащих ВСУ на сумском направлении застрелила своего командира роты.
- Военнослужащим ВСУ удалось скрыться и найти убежище у местных жителей.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Группа мобилизованных военнослужащих ВСУ на сумском направлении застрелила своего командира роты, после чего скрылась, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Глухове группа украинских мобилизованных солдат застрелила своего командира роты - уроженца Павлограда старшего лейтенанта Игоря Сычева", - сообщили в российских силовых структурах.
Собеседник агентства добавил, что после произошедшего военнослужащим удалось скрыться и найти убежище у местных жителей.
"Характерно, что солдатам ВСУ удалось укрыться у местных жителей, обыски в домах которых проводят украинские военные полицейские", - отметил он.
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22 июня 2022, 17:18