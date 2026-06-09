Рейтинг@Mail.ru
Мобилизованные в ВСУ застрелили командира роты в Сумской области - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 09.06.2026
Мобилизованные в ВСУ застрелили командира роты в Сумской области

РИА Новости: мобилизованные в ВСУ застрелили командира роты в Глухове

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа мобилизованных военнослужащих ВСУ на сумском направлении застрелила своего командира роты.
  • Военнослужащим ВСУ удалось скрыться и найти убежище у местных жителей.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Группа мобилизованных военнослужащих ВСУ на сумском направлении застрелила своего командира роты, после чего скрылась, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Глухове группа украинских мобилизованных солдат застрелила своего командира роты - уроженца Павлограда старшего лейтенанта Игоря Сычева", - сообщили в российских силовых структурах.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Украинский дезертир убил командира разведывательного подразделения ВСУ
30 мая, 06:52
Собеседник агентства добавил, что после произошедшего военнослужащим удалось скрыться и найти убежище у местных жителей.
"Характерно, что солдатам ВСУ удалось укрыться у местных жителей, обыски в домах которых проводят украинские военные полицейские", - отметил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПавлоградВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала