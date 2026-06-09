ВС поддержал отмену взыскания со Сбербанка из-за бренда PayQR

Краткий пересказ от РИА ИИ Верховный суд России решил не пересматривать постановление Суда по интеллектуальным правам по делу компании "Фит" и Сбербанка.

Суд первой инстанции отклонил иск "Фит" о взыскании компенсации с Сбербанка за нарушение прав на знаки обслуживания, так как не нашел сходства между обозначениями.

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Верховный суд России решил не пересматривать постановление Суда по интеллектуальным правам, который ранее отменил взыскание со Сбербанка более 1,4 миллиарда рублей компенсации за якобы нарушение прав ООО "Фит", владельца бренда PayQR и разработчика одноименной платежной системы, на его знаки обслуживания.

Как следует из материалов, имеющихся у РИА Новости, судья ВС РФ Алексей Якимов, изучив кассационную жалобу компании "Фит", не нашел оснований для пересмотра итогового судебного акта по делу Судебной коллегией по экономическим спорам.

"Фит" в своем иске, поданном в 2024 году в арбитражный суд Москвы, потребовал взыскать со Сбербанка, использующего обозначения "Плати QR", SberPay QR и ряд других похожих, около 2,9 миллиарда рублей компенсации за нарушение своих прав на два знака со словесным элементом PayQR.

Суд первой инстанции иск полностью отклонил. Он решил, что аббревиатура QR (Quick Response) при осуществлении электронных платежей является общепринятым обозначением и не служит средством индивидуализации какого-либо хозяйствующего субъекта. Кроме того, суд не признал знаки истца и спорные обозначения ответчика сходными до степени смешения.

Девятый арбитражный апелляционный суд в феврале решение отменил и иск частично удовлетворил, взыскав с ответчика более 1,4 миллиарда рублей. Он также запретил Сбербанку использование 15 обозначений, сходных до степени смешения со знаками обслуживания истца в интернете, в программах для ЭВМ, в приложениях для телефонов, в программном обеспечении и в рекламной продукции.

Суд по интеллектуальным правам в марте в свою очередь отменил постановление апелляционной инстанции и оставил в силе решение первой.

« "Суд первой инстанции установил отсутствие сходства знаков обслуживания истца и используемых ответчиком спорных обозначений, широкое использование спорных обозначений банком, исключающие все возможные сомнения в отсутствии вероятности их смешения в гражданском обороте", - подчеркнул СИП.