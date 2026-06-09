В РВИО рассказали о зверствах латышских карателей во времена ВОВ

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Латышские каратели в 1942 году по собственной инициативе расстреляли не менее 7 тысяч евреев и коммунистов в рижском Бикерниекском лесу, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

По его словам, сегодня антипартизанской акцией в Эстонии, Латвии и Литве называют борьбу только с советскими партизанами, когда как в действительности такая борьба велась не только против них.