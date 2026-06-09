В РВИО рассказали о зверствах латышских карателей во времена ВОВ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Латышские каратели в 1942 году по собственной инициативе расстреляли не менее 7 тысяч евреев и коммунистов в рижском Бикерниекском лесу, заявил Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.
- В Прибалтике создавались отряды самообороны, из которых потом формировали карательные команды, действующие под немецким командованием и участвовавшие в репрессиях против мирных жителей.
- РВИО представило новое издание "Черная книга. История прибалтийской русофобии".
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Латышские каратели в 1942 году по собственной инициативе расстреляли не менее 7 тысяч евреев и коммунистов в рижском Бикерниекском лесу, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
РВИО представило на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" новое издание "Черная книга. История прибалтийской русофобии".
"Известно то, что в Эстонии, Латвии, Литве создавались так называемые вначале отряды самообороны. Потом из них же делали карательные команды, так называемые шуцманшафт батальоны, которые действовали под немецким командованием. Которые воевали против партизан, расстреливали мирных жителей, сгоняли евреев и других советских людей в концлагеря", - сказал Мягков.
По его словам, сегодня антипартизанской акцией в Эстонии, Латвии и Литве называют борьбу только с советскими партизанами, когда как в действительности такая борьба велась не только против них.
"Ну вот операция, которая проводилась в 1942 году со стороны, в том числе, латышей. Вот я вам приведу пример: в Бикерниекском лесу, это непосредственно сама Рига, было расстреляно только латышскими карателями как минимум 7 тысяч человек. Они сами стреляли, им немцы не говорили о том, что вот нужно стрелять. Они сами хотели стрелять и расстреливать евреев и всех, кто служил советской власти", - сказал Мягков.