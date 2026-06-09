Диетолог посоветовал в жару пить прохладную минеральную воду

По словам диетолога, чтобы пить воду было приятнее, можно добавлять в нее немного лимона или имбиря - за счет кислинки и остроты жажда утоляется лучше. Вода должна быть хорошего качества, желательно не из-под крана, добавил Поляков.

Кроме того, по мнению эксперта по фитнесу Эмиля Халимова, обычная вода лучше кокосовой подходит для восстановления после тренировки, потому что в ней достаточно натрия, который теряется с потом. По его словам, кокосовая вода содержит много калия, но в ней мало натрия, а маркетинговые обещания (сжигание жира, разгон обмена) не подтверждены.