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Диетолог посоветовал в жару пить прохладную минеральную воду - РИА Новости, 09.06.2026
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11:46 09.06.2026 (обновлено: 20:34 09.06.2026)
Диетолог посоветовал в жару пить прохладную минеральную воду

Диетолог Поляков посоветовал в жару пить прохладную минеральную воду

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прохладная минеральная или газированная вода лучше всего утоляет жажду в жару, рассказал диетолог, врач-эндокринолог Антон Поляков.
  • Для улучшения вкуса воды можно добавить немного лимона или имбиря, а также стоит выбирать воду хорошего качества, желательно не из-под крана.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Прохладная минеральная или газированная вода лучше всего утоляет жажду в жару, рассказал диетолог, врач-эндокринолог Антон Поляков.
"Для того чтобы утолить жажду, надо пить воду. Лучше выбирать прохладную, минеральную или газированную - такая утоляет жажду несколько лучше. Хорошо "заходит" вода, насыщенная молекулами водорода, - она обладает антиоксидантным статусом. Неплохо летом "заходят" компоты из ягод и фруктов без сахара", - сказал Поляков в беседе с aif.ru.
По словам диетолога, чтобы пить воду было приятнее, можно добавлять в нее немного лимона или имбиря - за счет кислинки и остроты жажда утоляется лучше. Вода должна быть хорошего качества, желательно не из-под крана, добавил Поляков.
Кроме того, по мнению эксперта по фитнесу Эмиля Халимова, обычная вода лучше кокосовой подходит для восстановления после тренировки, потому что в ней достаточно натрия, который теряется с потом. По его словам, кокосовая вода содержит много калия, но в ней мало натрия, а маркетинговые обещания (сжигание жира, разгон обмена) не подтверждены.
"С потом организм теряет прежде всего натрий, а в кокосовой воде его мало - порядка 30–45 миллиграммов на стакан. Разумнее обычная вода с соленым перекусом", - рассказал Халимов в беседе с "Газетой.Ru".
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