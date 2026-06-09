Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии "Массандра" в Крыму. Архивное фото

Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии "Массандра" в Крыму

Глава Роскачества объяснил, почему нельзя добавлять лед в вино

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель Роскачества Максим Протасов не рекомендует добавлять лед в вино, так как это ухудшает его вкусовые и качественные характеристики.

В жару стоит выбирать легкие, молодые и хорошо охлажденные вина, а другие рекомендации по выбору вина летом содержатся в «Винном гиде России» организации.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Добавлять лед в вино не стоит, потому что от этого ухудшаются его вкус, текстура и другие качества, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роскачества Максим Протасов.

"Я не могу порекомендовать добавлять лед в вино, потому что ухудшаются и органолептические, и качественные характеристики вина, несмотря на лето", - сказал он.

Протасов отметил, что в жару стоит выбирать легкие, молодые и достаточно хорошо охлажденные вина.