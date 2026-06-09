Глава Роскачества объяснил, почему нельзя добавлять лед в вино

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководитель Роскачества Максим Протасов не рекомендует добавлять лед в вино, так как это ухудшает его вкусовые и качественные характеристики.
- В жару стоит выбирать легкие, молодые и хорошо охлажденные вина, а другие рекомендации по выбору вина летом содержатся в «Винном гиде России» организации.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Добавлять лед в вино не стоит, потому что от этого ухудшаются его вкус, текстура и другие качества, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роскачества Максим Протасов.
"Я не могу порекомендовать добавлять лед в вино, потому что ухудшаются и органолептические, и качественные характеристики вина, несмотря на лето", - сказал он.
Протасов отметил, что в жару стоит выбирать легкие, молодые и достаточно хорошо охлажденные вина.
По его словам, другие рекомендации, какое вино лучше выбирать в летом, содержатся в "Винном гиде России" организации.
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