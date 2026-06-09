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Глава Роскачества объяснил, почему нельзя добавлять лед в вино - РИА Новости, 09.06.2026
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07:48 09.06.2026
Глава Роскачества объяснил, почему нельзя добавлять лед в вино

Протасов: добавлять лед в вино не стоит, это ухудшает его вкус и текстуру

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВиноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии "Массандра" в Крыму
Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии Массандра в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии "Массандра" в Крыму. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель Роскачества Максим Протасов не рекомендует добавлять лед в вино, так как это ухудшает его вкусовые и качественные характеристики.
  • В жару стоит выбирать легкие, молодые и хорошо охлажденные вина, а другие рекомендации по выбору вина летом содержатся в «Винном гиде России» организации.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Добавлять лед в вино не стоит, потому что от этого ухудшаются его вкус, текстура и другие качества, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роскачества Максим Протасов.
"Я не могу порекомендовать добавлять лед в вино, потому что ухудшаются и органолептические, и качественные характеристики вина, несмотря на лето", - сказал он.
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Протасов отметил, что в жару стоит выбирать легкие, молодые и достаточно хорошо охлажденные вина.
По его словам, другие рекомендации, какое вино лучше выбирать в летом, содержатся в "Винном гиде России" организации.
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Максим ПротасовРоскачествоВиноОбщество
 
 
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