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Володин сравнил вейпы с наркотиками - РИА Новости, 09.06.2026
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15:18 09.06.2026
Володин сравнил вейпы с наркотиками

Володин: детей подсаживают на вейпы по той же схеме, что и на наркотики

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что детей подсаживают на вейпы по той же схеме, что и на наркотики.
  • Ранее Госдума приняла закон, который предоставляет регионам право вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Детей подсаживают на вейпы по той же схеме, что и на наркотики, поэтому необходимо осознавать всю опасность этих устройств, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который предоставляет регионам России право с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории.
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"Вот эти псевдоразговоры и попытка рассказать о том, что давайте там не будем идти по этому пути, еще раз хочется сказать: детей подсаживают на вейпы, точно так же как подсаживают на наркотики. Но с наркотиками-то мы боремся, боремся. Здесь эти все завлекаловки и вкусовые ароматизаторы. И выкладывают, в первую очередь, эту отраву на самые видные места", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что приводит к тому, что дети через несколько лет уже ложатся на больничную койку и потом могут не встать.
«
"Поэтому все это мы тоже должны осознавать и понимать, какую угрозу несут эти все заразы… А потом посмотрите, какое большое количество стран пошли по пути запрета. Ну, а тот, кто хочет прорваться к власти и еще эти деньги взять у тех, кто продает вейп, с таким не по пути. И надо как раз людям говорить, тот, кто лоббирует это, он фактически на здоровье детей наживается и хочет прорваться, в том числе, к власти", - добавил председатель ГД.
По словам Володина, в случае если "идет давление на регионы РФ", то необходимо постараться защитить их от этого. Он подчеркнул, что принятие нормы о запрете вейпов на территории всех субъектов Российской Федерации, показывает, что все вышли на единое понимание о необходимости защиты здоровья детей.
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