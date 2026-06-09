Володин сравнил вейпы с наркотиками

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"Поэтому все это мы тоже должны осознавать и понимать, какую угрозу несут эти все заразы… А потом посмотрите, какое большое количество стран пошли по пути запрета. Ну, а тот, кто хочет прорваться к власти и еще эти деньги взять у тех, кто продает вейп, с таким не по пути. И надо как раз людям говорить, тот, кто лоббирует это, он фактически на здоровье детей наживается и хочет прорваться, в том числе, к власти", - добавил председатель ГД.