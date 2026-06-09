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Сделка США и Ирана может быть заключена в ближайшее время, утверждает Вэнс - РИА Новости, 09.06.2026
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23:09 09.06.2026 (обновлено: 23:36 09.06.2026)
Сделка США и Ирана может быть заключена в ближайшее время, утверждает Вэнс

Вэнс: сделка США и Ирана может быть заключена на следующей неделе

© REUTERS / Kevin LamarqueВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс утверждает, что сделка США с Ираном может быть заключена в ближайшее время.
  • По его словам, сделка может состояться как на следующей неделе, так и в ближайшие месяцы.
  • Он также отметил, что не верит, будто Иран затягивает переговорный процесс.
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс утверждает, что сделка с Ираном может быть заключена на следующей неделе или в ближайшие месяцы.
Во вторник президент США Дональд Трамп допустил, что мирное соглашение с Ираном будет подписано через два-три дня. При этом позднее он заявил, что американский вертолет Apache AH-64, ранее упавший у берегов Омана, был сбит Ираном, и Штаты будут обязаны ответить на это.
"Я думаю, сделка может состояться на следующей неделе, но она также может состояться и через несколько месяцев", - сказал Вэнс каналу CBS.
Вице-президент также отметил, что не верит, будто Иран затягивает переговорный процесс.
"Я думаю, что их системе требуется много времени, чтобы прийти к консенсусу. Меня постоянно спрашивают: "Вы доверяете иранцам?" Президент на это отвечал: "Я никому не доверяю. Во что я действительно верю, так это в свою способность вести переговоры"", - добавил он.
США и Израиль 28 февраля этого года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
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