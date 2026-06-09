Сделка США и Ирана может быть заключена в ближайшее время, утверждает Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-президент США Джей Ди Вэнс утверждает, что сделка США с Ираном может быть заключена в ближайшее время.

По его словам, сделка может состояться как на следующей неделе, так и в ближайшие месяцы.

Он также отметил, что не верит, будто Иран затягивает переговорный процесс.

ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс утверждает, что сделка с Ираном может быть заключена на следующей неделе или в ближайшие месяцы.

Во вторник президент США Дональд Трамп допустил, что мирное соглашение с Ираном будет подписано через два-три дня. При этом позднее он заявил, что американский вертолет Apache AH-64, ранее упавший у берегов Омана, был сбит Ираном, и Штаты будут обязаны ответить на это.

"Я думаю, сделка может состояться на следующей неделе, но она также может состояться и через несколько месяцев", - сказал Вэнс каналу CBS

Вице-президент также отметил, что не верит, будто Иран затягивает переговорный процесс.

"Я думаю, что их системе требуется много времени, чтобы прийти к консенсусу. Меня постоянно спрашивают: "Вы доверяете иранцам?" Президент на это отвечал: "Я никому не доверяю. Во что я действительно верю, так это в свою способность вести переговоры"", - добавил он.