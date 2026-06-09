Вэнс предрек республиканцам тяжелые выборы в конгресс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что предстоящие выборы в конгресс будут тяжелыми для республиканцев.
- По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов из-за падения рейтингов администрации и роста цен.
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Предстоящие выборы в конгресс США будут очень тяжелыми для республиканцев, признал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Промежуточные выборы всегда очень тяжелы для партии, находящейся у власти. Если оглянуться на историю, то даже когда в стране все идет очень хорошо, промежуточные выборы оборачиваются довольно плохо для страны или для партии, которая находится у власти", - сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
В 2026 году промежуточные всеобщие выборы традиционно пройдут в первый вторник ноября - 3-го числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают возможную утрату большинства в конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен.
Последний опрос, проведенный газетой New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College, показал, что 43% граждан США недовольны обеими политическими партиями страны. Кроме того, 80% недовольных американских избирателей заявили, что экономическая и политическая система США нуждается в серьезных изменениях или в "полной ликвидации". Более 70% опрошенных назвали несправедливой экономическую систему страны.