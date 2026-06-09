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В Германии потребовали от Украины репарации за подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 09.06.2026
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18:35 09.06.2026 (обновлено: 21:22 09.06.2026)
В Германии потребовали от Украины репарации за подрыв "Северных потоков"

Вайдель: Киев должен выплатить репарации Берлину за подрыв "Северных потоков"

© AP Photo / Michael SohnПредвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии"
Предвыборный плакат партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Michael Sohn
Предвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель призвала Украину выплатить репарации Германии за подрыв газопроводов "Северный поток".
  • Она отметила, что благополучие ФРГ строилось на импорте российских нефти и газа, но эта бизнес-модель была разрушена действиями нынешнего немецкого правительства.
БЕРЛИН, 9 июн — РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала Киев выплатить репарации за подрыв газопроводов "Северный поток".
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"Украина должна сначала объяснить, как произошел этот акт государственного терроризма и какую роль она в этом сыграла. В таком случае поток платежей должен был бы быть развернут в обратную сторону, то есть Украина должна будет выплатить репарации ФРГ, поскольку это (подрыв. — Прим. ред.) нанесло нам гигантский ущерб по всей Европе из-за потери дешевой ископаемой энергии", — заявила она на брифинге в бундестаге.

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По словам Вайдель, благополучие Германии десятилетиями строилось на импорте российских нефти и газа. Однако эта бизнес-модель была умышленно разрушена действиями нынешнего немецкого правительства, перешедшего к антироссийской военной риторике.
Политик отметила, что в случае прихода АдГ к власти после досрочных выборов, которые, по ее мнению, могут состояться уже в следующем году, партия намерена немедленно начать прямые переговоры с Москвой.
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"Из-за этой абсолютно безответственной политики, которая здесь проводится, мы, в первую очередь, будем стремиться к переговорам с Россией и заставим Украину сесть за стол переговоров с русскими. Конечно, мы это сделаем", — подчеркнула Вайдель.
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