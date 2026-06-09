В Германии потребовали от Украины репарации за подрыв "Северных потоков"

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"Украина должна сначала объяснить, как произошел этот акт государственного терроризма и какую роль она в этом сыграла. В таком случае поток платежей должен был бы быть развернут в обратную сторону, то есть Украина должна будет выплатить репарации ФРГ, поскольку это (подрыв. — Прим. ред.) нанесло нам гигантский ущерб по всей Европе из-за потери дешевой ископаемой энергии", — заявила она на брифинге в бундестаге.