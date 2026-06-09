Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель призвала Украину выплатить репарации Германии за подрыв газопроводов "Северный поток".
- Она отметила, что благополучие ФРГ строилось на импорте российских нефти и газа, но эта бизнес-модель была разрушена действиями нынешнего немецкого правительства.
БЕРЛИН, 9 июн — РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала Киев выплатить репарации за подрыв газопроводов "Северный поток".
«
"Украина должна сначала объяснить, как произошел этот акт государственного терроризма и какую роль она в этом сыграла. В таком случае поток платежей должен был бы быть развернут в обратную сторону, то есть Украина должна будет выплатить репарации ФРГ, поскольку это (подрыв. — Прим. ред.) нанесло нам гигантский ущерб по всей Европе из-за потери дешевой ископаемой энергии", — заявила она на брифинге в бундестаге.
По словам Вайдель, благополучие Германии десятилетиями строилось на импорте российских нефти и газа. Однако эта бизнес-модель была умышленно разрушена действиями нынешнего немецкого правительства, перешедшего к антироссийской военной риторике.
Политик отметила, что в случае прихода АдГ к власти после досрочных выборов, которые, по ее мнению, могут состояться уже в следующем году, партия намерена немедленно начать прямые переговоры с Москвой.
«
"Из-за этой абсолютно безответственной политики, которая здесь проводится, мы, в первую очередь, будем стремиться к переговорам с Россией и заставим Украину сесть за стол переговоров с русскими. Конечно, мы это сделаем", — подчеркнула Вайдель.
Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по расследованию взрывов, но ни разу их не получила. Как заявлял постпред в ООН Василий Небензя, этому препятствуют Вашингтон и Лондон.
Журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел собственное расследование. По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в оказании военной помощи Украине.