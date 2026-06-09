В России появятся вакцины против агрессивной опухоли мозга

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В 2026 году ожидается получение разрешения на применение двух вакцин от глиобластомы.
- Речь идет о пептидном "Глиопепте" и мРНК-вакцине "Глиорна".
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Первые вакцины против агрессивной опухоли мозга могут появиться в России уже в этом году, сообщила в интервью РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова.
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"В 2026-м, я надеюсь, что мы получим разрешение на применение онковакцины против глиобластомы. И первая вакцина будет тоже пептидная, она будет называться "Глиопепт". А в конце года мы получим разрешение и на мРНК-вакцину от глиобластомы — "Глиорна", — отметила она.
В ноябре в Федеральном медико-биологическом агентстве рассказали о завершающей стадии доклинических исследования вакцин против этого заболевания.
Глиобластома — один из самых опасных видов опухоли мозга. Она возникает из-за бесконтрольного деления вспомогательных клеток, окружающих нейроны, — глий.