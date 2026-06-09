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В России появятся вакцины против агрессивной опухоли мозга - РИА Новости, 09.06.2026
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06:30 09.06.2026 (обновлено: 09:05 09.06.2026)
В России появятся вакцины против агрессивной опухоли мозга

Скворцова: первая российская онковакцина от глиобластомы выйдет в 2026 году

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкПроизводство лекарственных препаратов
Производство лекарственных препаратов - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2026 году ожидается получение разрешения на применение двух вакцин от глиобластомы.
  • Речь идет о пептидном "Глиопепте" и мРНК-вакцине "Глиорна".
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Первые вакцины против агрессивной опухоли мозга могут появиться в России уже в этом году, сообщила в интервью РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова.
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"В 2026-м, я надеюсь, что мы получим разрешение на применение онковакцины против глиобластомы. И первая вакцина будет тоже пептидная, она будет называться "Глиопепт". А в конце года мы получим разрешение и на мРНК-вакцину от глиобластомы — "Глиорна", — отметила она.

В ноябре в Федеральном медико-биологическом агентстве рассказали о завершающей стадии доклинических исследования вакцин против этого заболевания.
Глиобластома — один из самых опасных видов опухоли мозга. Она возникает из-за бесконтрольного деления вспомогательных клеток, окружающих нейроны, — глий.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
В России появится первая вакцина от менингококка, заявила Скворцова
Вчера, 06:55
 
РоссияВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)ОбществоЗдоровьеГоловной мозг
 
 
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