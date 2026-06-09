Краткий пересказ от РИА ИИ
- Одобренный палатой представителей США законопроект о помощи Украине и санкциях против России поступил в сенат.
- Законопроект предполагает создание фонда восстановления Украины, продление помощи Киеву и введение новых полномочий для президента США по введению санкций против РФ.
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Одобренный палатой представителей США законопроект о помощи Украине и санкциях против РФ поступил в сенат, сообщил американский конгресс.
"Поступил в сенат", - сообщил законодательный орган о последних действиях по документу.
В верхней палате конгресса предстоят дебаты по вопросу. До одобрения нормы потребуется техническое голосование об их завершении и поддержка как минимум 60 сенаторов. Для дальнейшего утверждения законодателями потребуется простое множество в 51 голос.
Ранее 226 членов палаты представителей, включая 18 республиканцев, поддержали норму, 195 высказались против.
Внесенный в апреле 2025 года демократом Грегори Миксом законопроект предполагает создание фонда восстановления Украины, возобновляет полномочия президента по передаче оборонного имущества в кредит или аренду Украине и странам Восточной Европы, продлевает до конца 2027 года полномочия Пентагона по оказанию помощи Киеву в сфере безопасности и разведки, обязует госдеп принять меры по укреплению потенциала вооруженных сил и пограничных службы стран Балтии.
Президента США законопроект уполномачивает оценивать ситуацию в российско-украинских отношениях и на основе этого анализа принимать ограничительные меры, в том числе санкции, блокирование активов и дополнительные экспортные пошлины.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.