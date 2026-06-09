Рейтинг@Mail.ru
В сенат США поступил законопроект о санкциях против России - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:02 09.06.2026
В сенат США поступил законопроект о санкциях против России

Конгресс: законопроект о санкциях против РФ поступил в сенат США

© AP Photo / Evan VucciБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Одобренный палатой представителей США законопроект о помощи Украине и санкциях против России поступил в сенат.
  • Законопроект предполагает создание фонда восстановления Украины, продление помощи Киеву и введение новых полномочий для президента США по введению санкций против РФ.
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Одобренный палатой представителей США законопроект о помощи Украине и санкциях против РФ поступил в сенат, сообщил американский конгресс.
"Поступил в сенат", - сообщил законодательный орган о последних действиях по документу.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
ЕК включила патриарха Кирилла в проект антироссийских санкций, сообщили СМИ
Вчера, 19:59
В верхней палате конгресса предстоят дебаты по вопросу. До одобрения нормы потребуется техническое голосование об их завершении и поддержка как минимум 60 сенаторов. Для дальнейшего утверждения законодателями потребуется простое множество в 51 голос.
Ранее 226 членов палаты представителей, включая 18 республиканцев, поддержали норму, 195 высказались против.
Внесенный в апреле 2025 года демократом Грегори Миксом законопроект предполагает создание фонда восстановления Украины, возобновляет полномочия президента по передаче оборонного имущества в кредит или аренду Украине и странам Восточной Европы, продлевает до конца 2027 года полномочия Пентагона по оказанию помощи Киеву в сфере безопасности и разведки, обязует госдеп принять меры по укреплению потенциала вооруженных сил и пограничных службы стран Балтии.
Президента США законопроект уполномачивает оценивать ситуацию в российско-украинских отношениях и на основе этого анализа принимать ограничительные меры, в том числе санкции, блокирование активов и дополнительные экспортные пошлины.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе. 9 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Глава ЕК рассказала, что может войти в новый пакет санкций против России
Вчера, 14:13
 
В миреУкраинаСШАРоссияМинистерство обороны СШАСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала