В сенат США поступил законопроект о санкциях против России

ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Одобренный палатой представителей США законопроект о помощи Украине и санкциях против РФ поступил в сенат, сообщил американский конгресс.

"Поступил в сенат", - сообщил законодательный орган о последних действиях по документу.

В верхней палате конгресса предстоят дебаты по вопросу. До одобрения нормы потребуется техническое голосование об их завершении и поддержка как минимум 60 сенаторов. Для дальнейшего утверждения законодателями потребуется простое множество в 51 голос.