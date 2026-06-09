СМИ: в США не определили, был ли якобы удар Ирана по вертолету намеренным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский вертолет Apache AH-64 был сбит иранским беспилотником у берегов Омана.
- Расследование не определило, было ли нападение на вертолет преднамеренным.
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты пока не установили, был ли иранский БПЛА, сбивший американский вертолет Apache AH-64 у берегов Омана, выпущен намеренно или по случайности, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что американский вертолет Apache AH-64 был сбит Ираном, и Штаты обязаны будут ответить на это.
"Американский чиновник сообщил мне, что расследование определило, что американский вертолет был сбит беспилотником Ирана. Чиновник заявил, что следствие до сих пор не определило, было ли это преднамеренным или нет", - написал Равид в соцсети X.
Как ранее сообщило РИА Новости Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), вертолет упал у побережья Омана во время патрулирования региональных вод. Оба пилота были спасены примерно в течение двух часов, их состояние оценивается как стабильное.