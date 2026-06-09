СМИ: в США не определили, был ли якобы удар Ирана по вертолету намеренным

ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты пока не установили, был ли иранский БПЛА, сбивший американский вертолет Apache AH-64 у берегов Омана, выпущен намеренно или по случайности, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.