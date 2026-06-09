В Иране заявили, что США атаковали аэропорт Кувейта, чтобы продать ПВО

Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби заявлял ранее, что разрушения в аэропорту Кувейта стали следствием ошибки работы американских комплексов противовоздушной обороны Patriot. Он отмечал, что иранские военные не делали пусков в сторону терминала.

МИД Ирана на фоне ударов США по иранскому острову Кешм напомнил о праве страны на защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Он также указал, что атака на остров производилась с территории государств региона, и возложил прямую ответственность, в том числе, на Кувейт и Бахрейн.