В Иране заявили, что США атаковали аэропорт Кувейта, чтобы продать ПВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что США устроили провокацию, запустив БПЛА по аэропорту Кувейта.
- Он добавил, что Вашингтон это сделал, чтобы продать эмирату свои противодроновые системы ПВО.
ТЕГЕРАН, 9 июн - РИА Новости. США устроили провокацию, запустив БПЛА по аэропорту Кувейта, чтобы продать эмирату свои противодроновые системы ПВО, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Официальный представитель министерства обороны Кувейта Сауд аль-Атван 3 июня заявил, что пассажирский терминал международного аэропорта Кувейта сильно поврежден в результате атаки беспилотников. Также сообщалось о более 60 раненых.
"Кусочки складываются в единый пазл с замечательной скоростью. Они провели операцию под чужим флагом, запустив скопированный БПЛА Lucas по аэропорту Кувейта, создав идеальный повод для продажи своих разработанных Powerus противодроновых систем ПВО под видом защиты от иранских атак. Действительно прибыльно!" - написал Багаи на своей официальной странице в соцсети Х.
Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби заявлял ранее, что разрушения в аэропорту Кувейта стали следствием ошибки работы американских комплексов противовоздушной обороны Patriot. Он отмечал, что иранские военные не делали пусков в сторону терминала.
КСИР Ирана ночью 3 июня объявил о нанесении ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке в ответ на атаки США. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что ракеты были запущены по Кувейту и Бахрейну, однако были либо сбиты, либо не долетели.
МИД Ирана на фоне ударов США по иранскому острову Кешм напомнил о праве страны на защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Он также указал, что атака на остров производилась с территории государств региона, и возложил прямую ответственность, в том числе, на Кувейт и Бахрейн.