Рейтинг@Mail.ru
В Иране заявили, что США атаковали аэропорт Кувейта, чтобы продать ПВО - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:25 09.06.2026
В Иране заявили, что США атаковали аэропорт Кувейта, чтобы продать ПВО

Баган: США атаковали аэропорт Кувейта БПЛА, чтобы продать свои системы ПВО

© Фото : соцсетиПоследствия атаки беспилотников в пассажирском терминале международного аэропорта Кувейта
Последствия атаки беспилотников в пассажирском терминале международного аэропорта Кувейта - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : соцсети
Последствия атаки беспилотников в пассажирском терминале международного аэропорта Кувейта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что США устроили провокацию, запустив БПЛА по аэропорту Кувейта.
  • Он добавил, что Вашингтон это сделал, чтобы продать эмирату свои противодроновые системы ПВО.
ТЕГЕРАН, 9 июн - РИА Новости. США устроили провокацию, запустив БПЛА по аэропорту Кувейта, чтобы продать эмирату свои противодроновые системы ПВО, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Официальный представитель министерства обороны Кувейта Сауд аль-Атван 3 июня заявил, что пассажирский терминал международного аэропорта Кувейта сильно поврежден в результате атаки беспилотников. Также сообщалось о более 60 раненых.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет над Ормузским проливом
Вчера, 19:44
"Кусочки складываются в единый пазл с замечательной скоростью. Они провели операцию под чужим флагом, запустив скопированный БПЛА Lucas по аэропорту Кувейта, создав идеальный повод для продажи своих разработанных Powerus противодроновых систем ПВО под видом защиты от иранских атак. Действительно прибыльно!" - написал Багаи на своей официальной странице в соцсети Х.
Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби заявлял ранее, что разрушения в аэропорту Кувейта стали следствием ошибки работы американских комплексов противовоздушной обороны Patriot. Он отмечал, что иранские военные не делали пусков в сторону терминала.
КСИР Ирана ночью 3 июня объявил о нанесении ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке в ответ на атаки США. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что ракеты были запущены по Кувейту и Бахрейну, однако были либо сбиты, либо не долетели.
МИД Ирана на фоне ударов США по иранскому острову Кешм напомнил о праве страны на защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Он также указал, что атака на остров производилась с территории государств региона, и возложил прямую ответственность, в том числе, на Кувейт и Бахрейн.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Глава АЭИ рассказал о последствиях блокировки Ормузского пролива
Вчера, 20:12
 
В миреКувейтСШАИранВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала